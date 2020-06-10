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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.20 19:30

Мурманчане выступают против уплотнения застройки в жилом районе

Зелёную зону в центре Мурманска стремительно обносят забором. Здесь планируется строительство пятиэтажного здания областной прокуратуры. Только вот жильцы грядущим переменам не рады. На встрече жильцов, подрядчиков и представителей блюстителей закона побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Местные жители называют эту зелёную зону между жилыми домами и гостиницей «Полярные Зори»  - лёгкими микрорайона. Но скоро все деревья пойдут под полотно бензопилы, а вместо них вырастет новое здание прокуратуры. Такой перспективе люди не рады. 

Тамара Доваль, мурманчанка: «У нас на севере каждый кустик нам дорог, а теперь вот этого массива у нас не будет. У нас будет асфальт, кирпичи, камни. Мы, жильцы, против того, чтобы областная прокуратура строила возле наших окон  это здание».

Валентина Кошелева, мурманчанка: «Это место отдыха детей, взрослых, так как не все могут выехать куда-то на юг. Я живу здесь 50 лет, и этим деревьям более 50 лет. Недавно была передача по телевизору, что мы трясёмся над каждым цветочком, но почему-то считается, что нужно удалить весь этот массив».

Зинаида Сидорова, мурманчанка: «Здесь столько много деревьев, так хорошо было отдыхать. Утром открываешь окно, зелень кругом, птички поют, и вот эти деревья, их тут несколько тысяч, потому что в каждой луночке по несколько деревьев. Они все повырубят и говорят, что они всё это будут возрождать». Представители застройщика встретились с жильцами. Они подтверждают, что планируют высадку деревьев взамен вырубленных в соответствии с регламентом.

Сергей Скуратов, начальник отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Мурманской области: «К сожалению, ни один объект нельзя построить, не снеся какое-то дерево или кустик. У нас природа так построена. В соответствии с проектной документацией, я опять же на неё ссылаюсь, называется снос зелёных насаждений и компенсационные высадки. Мы высадим в 5 раз больше деревьев и кустарников, которые будут снесены».

Жители домов также опасаются, что новое здание лишит их и без того скупого северного солнечного света, а фундамент будущего строения будут укреплять сваями, а это приведёт к трещинам в их домах.

Сергей Скуратов, начальник отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Мурманской области:  «Я достоверно точно утверждаю, что здесь никаких свай забиваться не будет. Нарушения режима инсоляции, это свет, о котором переживают жильцы. Режим инсоляции тщательно просчитан  проектной организацией. Весь проект, в том числе и этот режим, прошёл проверку госэкспертизы. Решение положительное».

Боятся жители микрорайона и того, что из-за маленькой, по их словам, будущей парковки, их дворы будут заняты автомобилями.

Валентина Кошелева, мурманчанка: «Мы итак со всех сторон окружены зданиями, у нас двор перегружен машинами. Это значит, приезжающие в прокуратуру люди, будут полностью забивать машинами наши дворы. Мы категорически против этой стройки».

Тамара Доваль, мурманчанка: «Мы очень просим. Все собрались жильцы, чтобы у нас под окнами не строили прокуратуру. Места есть ещё, много мест в городе, много».

Судя по всему, договориться на встрече обеим сторонам не удалось.

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