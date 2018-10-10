Мурманчане за чистую Арктику

В столице Заполярья набирает популярность акция по сбору и утилизации батареек. За несколько месяцев северяне смогли собрать больше полутонны опасных отходов.

Одна пальчиковая батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли и делает непригодными для питья 400 литров воды. В каждой из них содержатся ртуть, кадмий, мышьяк, свинец и другие тяжелые металлы, очень опасные для здоровья человека. Спасти Арктику от экологической катастрофы - такую цель поставила перед собой активистка Екатерина Макарова. Она запустила в Мурманске акцию по сбору и утилизации батареек.

Екатерина Макарова, координатор проекта «Чистая Арктика»: «Первая наша такая масштабная акция была акция по установке боксов для сбора и утилизации использованных батареек. Акцию эту поддержало министерство природы, поддержала компания «Экопром», которая, собственно говоря, занимается переработкой и утилизацией батареек, пластика и других отходов. Таких боксов у нас в городе и в области установлено порядка тринадцати».

За полгода было собрано больше 600 килограммов источников питания- утилизировать их отправят в Челябинск. Молодежь Заполярья акцию особенно поддерживает, потому что чувствует за собой ответственность за будущее родного региона.

Сауле Рамазанова, участник акции: «Батарейки это не единственная проблема, есть же еще и пластик, различные вещи, которые не перерабатываются, но одна из самых опасных это как раз она».

В Мурманске боксы можно найти в каждом районном многофункциональном центре. В планах организаторов в ближайшее время усовершенствовать проект. Пластиковые ящики не способны выдержать такую тяжесть, поэтому новые контейнеры будут металлическими и гораздо больше предыдущих.