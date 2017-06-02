Мурманчане запускали мыльные пузыри во время снегопада

Несмотря на снег в первый день лета, на главной площади Пять Углов областного центра состоялась традиционная акция «Мой мыльный Мурманск». И пусть она не стала самой массовой, праздничное настроение и радость от наступившего лета не покидали мурманчан.

В День защиты детей на центральной городской площади состоялся ежегодный праздник «Мой мыльный Мурманск». Акция проводится в столице Заполярья уже в 7-й раз. Её организаторами выступают творческое объединение «51 чемодан позитива» и «Дом молодёжи».

- Пузыри – это детская радость, шалость, поэтому сегодня самый лучший день, чтобы это мероприятие провести, - говорит Александр Макаров, руководитель творческого объединения «51 чемодан позитива». – Мы встречаем лето в Заполярье. Хоть холодное, но встретим.

В этом году северная погода преподнесла мурманчанам и гостям города сюрприз – участники праздника впервые запускали пузыри во время снегопада.

Но чтобы принять участие в фестивале, некоторые северяне приезжали в областной центр даже из глубинки региона. «Вау! Эмоций много, потому что столько мыльных пузырей я вижу впервые! – радуется Дарья Яковлева, участница акции. - Организовано мероприятие очень круто, очень классно. Я бы ещё сходила в следующем году».

В 2016 году флешмоб превратился в семейный фестиваль, участие в котором приняли сотни горожан. И пусть в этом году акция не стала такой массовой, но настроение участников праздника было ничуть не хуже:

- Мне очень понравилось, потому что хоть и погода не очень, но праздник удался!

- Мне нравится этот праздник, несмотря на непогоду.

- Мне очень нравится. Я так спешила сюда, когда мне мама говорила, чтобы я одевалась теплее.

- Мне нравится пускать пузыри.

Те, кто передумал идти на праздник, увидев снег с дождём, точно прогадали. Самые стойкие северяне ни на минуту не пожалели о том, что приехали на центральную городскую площадь. Они запомнят эту акцию надолго.