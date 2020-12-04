Мурманчане завалили главу администрации нелёгкими вопросами

Глава администрации Мурманска Евгений Никора провёл личный приём граждан в общественной приёмной. В этот раз горожане обратились с непростыми вопросами, признался сити-менеджер.

Один вопрос касался детской площадки во дворе на улице Маклакова. Жильцы хотят заменить её на новую. При этом современная детская площадка есть в соседнем дворе, а также неподалеку городская территория, на которой можно создать ещё одно место отдыха. Сити-менеджер уверен, что решать такой вопрос нужно на месте, поэтому он планирует организовать личный выезд и пообщаться с жильцами.

Ещё один вопрос касался расположения контейнерных площадок для ТКО во дворах. Евгений Никора отметил, что он поднимается жильцами нередко и поэтому требует тщательной проработки.

А третей темой обсуждения на приёме стала утилизация автомобильных покрышек. Люди недовольны тем, что за сдачу опасного мусора им приходится платить деньги, а не наоборот. Глава администрации подчеркнул, что этот вопрос решить быстро не получится.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Люди заинтересованы сдавать покрышки, чтобы им за это деньги платили. Пока эта схема в Мурманске, к сожалению, не работает. И это не является полномочиями городской власти, я не могу взять и решить этот вопрос. Я могу оказывать содействие, обращаться в правительство области, взаимодействовать с бизнесом, чем я сейчас и занимаюсь».