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День за днём с «Арктик-ТВ»08.06.18 19:30

Мурманчане жалуются на управляющую компанию депутатам

Работа управляющих компаний находится на постоянном контроле городских властей. В рамках программы «Мурманск-город чистоты» регулярно проводят плановые и внеплановые рейды, такая проверка состоялась в Первомайском округе.

Жильцы дома № 18 по улице Зои Космодемьянской недовольны работой своей управляющей организации: подъезды не убраны, а козырек у подъезда не оборудован сливом, поэтому в дождь  на головы прохожих течёт вода. Но больше всего собственников квартир беспокоит неприятный запах. 

- На каждом этаже очень часто появляются лужи. Но какие претензии к самой компании: во-первых, я приехала где-то в ноябре-декабре, ни разу подъезд не мылся, - возмущается Галина Сафонтьева, жительница дома № 18 по ул. Зои Космодемьянской.

Управляющая компания не считает нужным бороться с этой проблемой.

Чтобы приучить коммунальщиков добросовестно работать, направлено пристальное внимание городских властей. Очередная внеплановая выездная проверка прошла в рамках программы «Мурманск-город чистоты».

После рейда у депутатов возникло много вопросов, но отвечать на них было некому - представитель организации просто не явился на эту встречу. Единственное, чем решили облагородить двор коммунальщики -  новый забор. Но вот установили не весь, а только часть ограды, покрасить которую и вовсе забыли. Недовольны местные жители и работой дворников.

- Песок не убирается. Раньше, когда мы вселились в этот дом, у нас был порядок, - вспоминает Клара Таюшева, жительница дома № 18 по ул. Зои Космодемьянской. -  Сейчас у нас много молодёжи, они делать ничего не хотят.

По закону каждый собственник имеет право проверить, как расходуются средства на общедомовые нужды, но на деле это получается не всегда. Если ваша управляющая организация не выполняет свои обязательства и не отвечает на запросы, можно обратить с жалобой в управление округов, Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру, советуют депутаты.

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