Мурманчане живут под ледяными бомбёжками

Чем теплее становится в Мурманске, тем больше проблем возникает у горожан. Большая часть из них связана с образованием на крышах домов гигантских сосулек и «шапок» снега - наледей, которые в любой момент могут упасть на проходящего мимо человека. Горожане обеспокоены сложившейся ситуацией, из-за бездействия управляющих компаний под угрозой жизнь и здоровье людей.

- Вы сегодня за деньги мурманчан пытаетесь их же покалечить, - образно и мрачно констатирует Алексей Лыженков, временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска. - Не дай Бог, случится что-то более страшное. Хотелось бы понимать ваше отношение ко всему происходящему.

В центре Мурманска с крыши одного из домов на проходившую мимо пенсионерку упала глыба льда, женщина с травмами была доставлена в областную больницу. И это не единственное ЧП за прошедшее время. На улице Копытова кусок наледи упал с крыши и разбил окно на первом этаже. Осколки попали на ребёнка, который в это время делал уроки. А позже появились сообщения о том, что с крыши упал рабочий, который чистил её от наледи. По словам очевидцев, он работал без страховки, а его напарник был пьян. Большое число происшествий вынудило администрацию города созвать срочное совещание и пригласить представителей коммунальных организаций.

- У нас в силу большого количества жалоб, а также установленных сроков, сиюминутно отреагировать, к сожалению, не всегда предоставляется возможным, - отмечает Иван Бугайчук, помощник прокурора Октябрьского округа. - Стараемся разрешать такие проблемы как можно скорее, потому что, сами понимаете, специфика такая, что наледь, не дай Бог, кому-то травму причинит. Однако, всё-таки есть установленные сроки законом, поэтому в за тридцать дней мы и рассматриваем обращения.

На совещании были рассмотрены меры, принимаемые для устранения снежных шапок с крыш домов. По мнению временно исполняющего полномочия главы администрации Мурманска Алексея Лыженкова, такая халатность со стороны управляющих компаний недопустима.

- Вы понимаете, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, на мой взгляд, очень страшная, - говорит Алексей Лыженков, временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска. - Я такого безобразия, такого наплевательского отношения от вас и ваших подчинённых к работе не видел давно.

Но даже когда коммунальные службы исправно выполняют свои обязательства, это может вызывать тоже недовольство. Например, специалисты городского предприятия «Управление дорожного хозяйства» при расчистке улиц не раз сталкивались с хамским отношением водителей машин. Во дворах же ситуация складывается иначе. Здесь за уборку снега отвечают управляющие компании, которые заверяют горожан в том, что работа идёт полным ходом, но на деле всё несколько иначе. Работу жилищников контролирует городская власть, а самых нерадивых управленцев наказывают штрафами.

- В настоящее время у нас более 20 административных производств возбуждено в отношении юридических и должностных лиц, которые не справляются со своими обязанностями, - отмечает Иван Бугайчук, помощник прокурора Октябрьского округа.

Сообщения с просьбами о помощи вытащить застрявшую машину или же жалобы на свисающие сосульки стали популярными в интернет-сообществах Мурманска. Буквально каждый третий пользователь жалуется на работу коммунальных служб.

Согласно установленным нормам, толщина снега на крыше не должна превышать 30 сантиметров. А если наступает оттепель ему и вовсе там не место. Любой житель города может обратиться в специальную комиссию, созданную при администрации каждого округа, написать жалобу на работу своей управляющей компании.