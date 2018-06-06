Мурманчане живут в ожидании отключений подачи горячей воды

Погода в Мурманске постепенно нормализуется, а это значит, что на носу не только отключение отопления, но и, прежде всего, плановые ремонты котельных. Каждый год горожане с особым внимание следят за объявлениями у подъездов, чтобы своевременно узнать об отключениях горячей воды.

Отключение горячего водоснабжения и отопления – необходимая ежегодная процедура. Именно в это время года котельные и трубопроводы ремонтируют и проводят в порядок.

В свою очередь плановые работы каждый год доставляют тысячам мурманчан неудобства. И если к холодным батареям люди относятся терпимо, то отсутствие горячей воды в кране каждый год вызывает шквал недовольства. Но ничего не поделать – ремонтировать надо, иначе зимой можно случиться серьёзная авария.

В этом году опресовки сетей начнутся уже с конца этой недели, а вот завершатся они только в августе. Всё это время мурманчанам предстоит мириться с периодическим отсутствием горячей воды.

Полное же её отсутствие не растянется больше чем на две недели. Подробную и точную информацию об отключениях горячей воды можно узнать на сайте арктик тв точка ру» или в нашей группе «ВКонтате».