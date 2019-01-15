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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.19 19:30

Мурманчанин Алексей Бакуменко вышел в финал Кубка Мира по «Своей игре»

Это интеллектуальное состязание известно по одноименной передаче на одном из федеральных телеканалов. Её звездами становились Александр Друзь и Анатолий Вассерман.

Региональные спортивные соревнования по «Своей игре» проходят уже седьмой раз. Вне телеэфира игроки отвечают на вопросы ведущего, которые на порядок сложнее тех, которые адаптированы для зрителей, сидящих возле голубых экранов телевизоров. Региональные отборы проводятся очно. А вот финальная часть, в которой участвуют представители со всей России, республик СНГ и других стран, пройдёт в онлайн-режиме при помощи конференц-связи.

Пока Алексей Бакуменко готовится к новому этапу Кубка Мира мы можем поболеть за сборную Мурманска «Норманны» в телепередаче  «Брэйн ринг».

- Стартовал новый сезон игры «Брэйн ринг», увлекательная интеллектуальная игра, где надо не только хорошо соображать, но и быть быстрее соперника, - говорит Алексей Бакуменко, член команды «Норманны». - В одной из игр примет участие и сборная из Мурманска, в которой играю  и я.

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