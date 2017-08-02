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День за днём с «Арктик-ТВ»02.08.17 19:30

Мурманчанин, болтая по телефону, не заметил двигающийся троллейбус

ДТП с участием общественного транспорта произошло на перекрёстке улиц Челюскинцев и Карла Либкнехта в Мурманске. Под колёса троллейбуса угодил 23-летний парень.

В 8 часов вечера троллейбус № 4  двигался по маршруту в Ленинском округе. Машина двигалась на зелёный сигнал светофора, когда под колеса троллейбуса угодил пешеход. По словам свидетелей, парень находился в нетрезвом состоянии.

- Он переходил дорогу на красный свет, разговаривал по телефону, голова была опущена вниз, - рассказывает свидетель несчастного случая. - Произошло столкновение с троллейбусов. Вернее троллейбус его ударил. Я когда подошёл к нему, от него пахло алкоголем.

- Водитель троллейбуса, увидев опасность, применила экстренное торможение, - поясняет Владимир Буряк, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Электротранспорт». - Но избежать касательного столкновения не получилось.

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