Мурманчанин Даниил Блюдёнов стал полуфиналистом Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Теперь ему предстоит продолжить борьбу за звание лучшего чтеца страны.

254 участника из 82 регионов России в течение двух недель соревновались в чтении прозы. Теперь лучшим в этом туре предстоит интеллектуальное сражение друг с другом, а далее финал - победитель станет лучшим чтецом страны.

Слушать участников будут выдающиеся деятели культуры, например, актёр Андрей Носков. В звездном жюри так же ректор театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев, телеведущая Арина Шарапова, актёр театра и кино Анатолий Белый.