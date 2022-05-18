Мурманчанин Даниил Детушев, инвалид по зрению, со Всероссийской Спартакиады и Первенства России по биатлону и лыжным гонкам в Ижевске вернулся с наградами

Даниил Детушев с рождения инвалид по зрению, начинал свою спортивную карьеру с тхэквондо, плавания, лёгкой атлетики. Но последние четыре года профессионально занимается биатлоном и лыжными гонками.

Даниил Детушев, спортсмен по лыжным гонкам/биатлону спорта слепых: «Лидер мне очень помогает, выручает меня, едет впереди, подсказывает, какие повороты, спуски, где надо притормозить, где ускориться и на гонках так же он меня очень поддерживает морально. Перед стартом может дать какие-то полезные наставления».

«Лидер» - Максим Аверкиев - не только напарник по спорту, но и друг Даниила. Он вспоминает первые дни совместных тренировок.

Максим Аверкиев лидер спортсмена: «Мы начали работать: сначала кросс бегали, потом Валерий Алексеевич Колмаков поставил его на лыжи, начали какие-то первые тренировки на лыжах совместные проводить, бегать, первые соревнования уже были в Мурманске, потом уже поехали в Ижевск на спартакиаду».

Занятия ежедневные, однако зависят они от задач – это силовая тренировка, повторная и темповая. В зависимости от сезона они делятся на разные этапы. Сейчас, например, Данил и Максим восстанавливаются. Процесс попадания в цель — это тоже своего рода искусство для спортсмена с ограничением по зрению.

Вячеслав Потехин, старший тренер Мурманской области по лыжным гонкам спорта слепых и спорта глухих: «Они, в отличие от полноценных биатлонистов, стреляют по звуку. Когда звук прерывистый идёт, это значит далеко находится от центра, когда как можно ближе подходит к центру, звук становится однотонный, как писк комара: пииии. А если он идёт азбукой Морзе: пи-пи-пи, значит цель далека. Рядом находится экран, после тренировки или соревнований можно посмотреть на экран».

Даниил и его лидер Максим учувствовали во Всероссийской Спартакиаде и Первенстве России в Ижевске в марте. На спартакиаде они заняли 1-е место в биатлоне на 7,5 км; 2-е место в лыжных гонка свободным стилем и 3-е место спринт - классический стиль. На Первенстве России завоевали бронзовую медаль.

Даниил Детушев, спортсмен по лыжным гонкам/биатлону спорта слепых: «Самая дорогая награда - это с Первенства России за третье место в биатлоне в длинной гонке на 7,5 км».

В коллекции Даниила не одна медаль и планы на будущее он строит с уверенностью.

Вячеслав Потехин, старший тренер Мурманской области по лыжным гонкам спорта слепых и спорта глухих: «Я думаю, что ему вполне по силам попасть в национальную сборную России и защищать флаги России на международных уровнях. Я думаю, по тем результатам, которые мы увидели в этом году, что это цель вполне достижима. А дальше на спортивное счастье будем надеется».