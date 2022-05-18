Меньше браков, меньше детей, меньше разводов – итоги первого квартала 2022 года в Мурманской областиСразу четыре региона СЗФО попали в топ-10 регионов, куда хотят приехать россияне в отпуск-2022
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.22 19:30

Мурманчанин Даниил Детушев, инвалид по зрению, со Всероссийской Спартакиады и Первенства России по биатлону и лыжным гонкам в Ижевске вернулся с наградами

Даниил Детушев с рождения инвалид по зрению, начинал свою спортивную карьеру с тхэквондо, плавания, лёгкой атлетики. Но последние четыре года профессионально занимается биатлоном и лыжными гонками.

Даниил Детушев, спортсмен по лыжным гонкам/биатлону спорта слепых: «Лидер мне очень помогает, выручает меня, едет впереди, подсказывает, какие повороты, спуски, где надо притормозить, где ускориться и на гонках так же он меня очень поддерживает морально. Перед стартом может дать какие-то полезные наставления».

«Лидер» - Максим Аверкиев - не только напарник по спорту, но и друг Даниила. Он вспоминает первые дни совместных тренировок.

Максим Аверкиев лидер спортсмена: «Мы начали работать: сначала кросс бегали, потом Валерий Алексеевич Колмаков поставил его на лыжи, начали какие-то первые тренировки на лыжах совместные проводить, бегать, первые соревнования уже были в Мурманске, потом уже поехали в Ижевск на спартакиаду».

Занятия ежедневные, однако зависят они от задач – это силовая тренировка, повторная и темповая. В зависимости от сезона они делятся на разные этапы. Сейчас, например, Данил и Максим восстанавливаются. Процесс попадания в цель — это тоже своего рода искусство для спортсмена с ограничением по зрению.

Вячеслав Потехин, старший тренер Мурманской области по лыжным гонкам спорта слепых и спорта глухих: «Они, в отличие от полноценных биатлонистов, стреляют по звуку. Когда звук прерывистый идёт, это значит далеко находится от центра, когда как можно ближе подходит к центру, звук становится однотонный, как писк комара: пииии. А если он идёт азбукой Морзе: пи-пи-пи, значит цель далека. Рядом находится экран, после тренировки или соревнований можно посмотреть на экран».

Даниил и его лидер Максим учувствовали во Всероссийской Спартакиаде и Первенстве России в Ижевске в марте. На спартакиаде они заняли 1-е место в биатлоне на 7,5 км; 2-е место в лыжных гонка свободным стилем и 3-е место спринт - классический стиль. На Первенстве России завоевали бронзовую медаль.

Даниил Детушев, спортсмен по лыжным гонкам/биатлону спорта слепых: «Самая дорогая награда - это с Первенства России за третье место в биатлоне в длинной гонке на 7,5 км».

В коллекции Даниила не одна медаль и планы на будущее он строит с уверенностью.

Вячеслав Потехин, старший тренер Мурманской области по лыжным гонкам спорта слепых и спорта глухих: «Я думаю, что ему вполне по силам попасть в национальную сборную России и защищать флаги России на международных уровнях. Я думаю, по тем результатам, которые мы увидели в этом году, что это цель вполне достижима. А дальше на спортивное счастье будем надеется».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное и неизбежное: с июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар подрос на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика