Мурманчанин, который использовал номера чужих автомобилей, чтобы воровать топливо с АЗС, пойдёт под суд

По версии следователей, подозреваемый совершил 16 преступлений. С апреля по июнь 2020 года он пять раз крал топливо с заправок, а также похитил 7 камер наружного наблюдения с фасадов зданий.

Его подозревают и в двух кражах госномеров с автомобилей, которые мужчина использовал для совершения хищений топлива. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 55 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд для рассмотрения по существу.