Мурманчанин намеревался подзаработать на продаже килограмма каннабиса, а получил 4,5 года лишения свободы

Наркотики растительного происхождения полицейские обнаружили в его автомобиле и гараже.

По версии следствия, их он приобрёл через Интернет и достал из специального тайника, оборудованного посредником, после расфасовал по сверткам поменьше и хотел реализовать. Но сделать это молодому человеку не удалось.

Свою вину подозреваемый признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.