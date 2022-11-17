День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.22 19:30
Мурманчанин намеревался подзаработать на продаже килограмма каннабиса, а получил 4,5 года лишения свободы
Наркотики растительного происхождения полицейские обнаружили в его автомобиле и гараже.
По версии следствия, их он приобрёл через Интернет и достал из специального тайника, оборудованного посредником, после расфасовал по сверткам поменьше и хотел реализовать. Но сделать это молодому человеку не удалось.
Свою вину подозреваемый признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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