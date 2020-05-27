Мурманчанин не смог поживиться пустой тарой из под пива

Житель Мурманска украл из торгового центра на проспекте Героев-североморцев несколько пустых кег, которые используют для хранения алкогольной продукции. Пропажу заметили сотрудники центра, они остановили мужчину, когда тот пытался вынести пару бочек. Воришка бросил ёмкости и поспешил скрыться.

Позже выяснилось, что до этого он уже унёс несколько таких металлических сосудов. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он рассказал полицейским, что сдал кеги на металлолом, чтобы приобрести на эти деньги алкогольную продукцию.

Теперь мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.