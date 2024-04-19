День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.24 19:30
Мурманчанин планировал шпионить за военной техникой и передавать эти данные вооружённым силам Украины
Намерения, которые раскрыли специалисты УФСБ, попадают под статью о госизмене. Однако в этот раз мужчина отделался предупреждением.
Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечены действия жителя Мурманска, выражавшего намерения оказать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, путём передачи представителю Украины сведений о перемещении по территории Российской Федерации техники и личного состава Вооружённых Сил РФ».
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