Мурманчанин, подозреваемый в нескольких кражах из сетевого супермаркета, задержан

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, заявление в правоохранительные органы написал представитель администрации магазина на улице Чумбарова-Лучинского областного центра.

Полицейские изучили архивные записи видеонаблюдения и зафиксировали злоумышленника. Мужчина снял с полки несколько бутылок дорогостоящего алкоголя, спрятал его под одеждой и покинул магазин.

Полицейские задержали северянина. Им оказался 37-летний безработный мурманчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По версии следствия, несколькими днями ранее он украл крупную партию продуктов из того же супермаркета.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Теперь северянину грозит до 2 лет лишения свободы.