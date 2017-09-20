Мурманчанин погиб от переохлаждения

На Верхнетуломском водохранилище произошла трагедия. Мужчина погиб от переохлаждения во время осенней рыбалки.

18 сентября двое северян прибыли в район 87 километра автодороги Кола – Верхнетуломский, где собирались заняться рыбалкой. В ходе сплава по водохранилищу лодка перевернулась, рыбаки оказались в воде. Мужчины смогли выплыть и выбраться на берег. Однако из-за низкой температуры, спустя непродолжительный время, один из них – 47-летний мурманчанин - скончался.

- В ходе осмотра места происшествия следов свидетельствующих о криминальном характере смерти обнаружено не было, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя Следственного Управления по взаимодействию со СМИ. - В настоящее время следователями устанавливаются причины произошедшего, проведён осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно- медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. По результатом процессуальной проверки будет принято обоснованное законное решение.