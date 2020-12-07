Мурманчанин попался с кустами конопли

Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке отряда спецназа «Гром» на улице Загородной в Мурманске задержали мужчину с 10 кустами конопли.

Им оказался ранее судимый житель областного центра 1981 года рождения.

Полицейские осмотрели автомобиль, на котором передвигался задержанный. В нём и были обнаружены растения. По данному факту в отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

Молодой человек подозревается не только в хранении, но и в сбыте наркотических веществ.