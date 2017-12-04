День за днём с «Арктик-ТВ»04.12.17 19:30
Мурманчанин, пострадавший от взрыва бытового газа, скончался в больнице
Несмотря на все старания врачей, мужчина, пострадавший во время пожара на улице Зелёной, скончался от полученных травм.
Напомним, взрыв бытового газа произошёл 24 ноября на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Зелёной. Пострадали шесть квартир, два человека были госпитализированы. Состояние здоровья пожилой женщины медики оценивают как стабильное, ожогов она не получила. А вот второй пострадавший был доставлен в отделение реанимации в тяжёлом состоянии.
- Пострадавший мужчина в результате хлопка газа в тот же день был доставлен в отделение реанимации. Однако, несмотря на предпринимаемые медицинскими работниками меры, 3 декабря он скончался, - сообщила «Арктик-ТВ» Ксения Кошелюк.
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