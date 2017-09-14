Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда

Мурманчанин почти год находится в коме после неудачной драки у бара. Он чудом остался жив, а злодей, нанёсший страшный удар, сегодня услышал вердикт суда.

21-летний парень осуждён на 4 года. Причина – драка, в которой он нанёс незнакомцу травмы практически не совместимые с жизнью. Пострадавший чудом остался жив, но уже почти год не выходит из комы.

Напомним, трагедия произошла 1 октября 2016 года. Развлекаясь в одном из мурманских клубов со скандальной репутацией, пострадавший изрядно «принял на грудь». После чего он решил продолжить веселье, но уже не один, а с компанией девушек, которых заметил в зале «Пурги». Но получил отказ.

- Молодые люди, которые были с девушками, тут же проследовали за потерпевшим, который вышел из бара, - сообщила Елена Донецкая, старший помощник прокурора Октябрьского округа. - На улице они обступили его со всех сторон и, фактически, по мнению стороны обвинения, ни с того ни с сего ударили потерпевшего.

Удар был такой силы, что парень не удержался на ногах, упал навзничь и расшиб голову об асфальт. Пострадавший потерял сознание, а через непродолжительное время впал в кому. До сих пор врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

- Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режим, - сообщила журналисту «Арктик-ТВ» Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета по взаимодействию со СМИ. - Сейчас 23-летний пострадавший находится в московской клинике, где врачи чудом поддерживают в нём жизнь. Однако, давать утешительные прогнозы по восстановлению его здоровья никто не спешит.