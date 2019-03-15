Мурманчанин предстанет перед судом по обвинению в совершении двойного убийства

В начале сентября 2017 года в одной из комнат общежития, расположенного в Ленинском округе города Мурманска, были обнаружены тела супругов с множественными колото-резанными ранениями.

Благодаря слаженной работе следователей следственного отдела по городу Мурманск и оперативных работников органов полиции по подозрению в причастности к совершению убийства установлен мужчина, 1970 года рождения, который также являлся жильцом данного общежития и был хорошо знаком с убитыми. С последними он регулярно распивал спиртные напитки, в том числе и в последний раз – 5 августа 2017 года, когда супругов последний раз видели живыми.

По версии следствия, злоумышленник с 4 по 11 августа 2017 года распивал спиртные напитки совместно с потерпевшими по месту жительства последних. Между знакомыми возник бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина вооружился ножом и нанёс им потерпевшему не менее семнадцати ударов в спину и один удар в левое плечо, после чего нанёс не менее двух ударов в грудь женщине. От полученных телесных повреждений смерть обоих супругов наступила на месте совершения преступления.

В ходе предварительного следствия мужчина первоначально вину в совершении преступления признавал в полном объёме, однако, впоследствии от своих показаний отказался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение для направления уголовного дела в суд.