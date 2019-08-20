Мурманчанин пришёл грабить магазин с пистолетом

Мурманскими полицейскими по горячим следам раскрыто разбойное нападение. Угрожая оружием, подозреваемый пытался похитить денежные средства в магазине.

В продуктовый магазин на улице Ломоносова зашёл молодой человек. Угрожая владельцу павильона пистолетом, потребовал передать ему выручку. Предприниматель показал пустую кассу и объяснил, что наличных на данный момент нет.

Нападавший ушёл ни с чем. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, благодаря чему сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался не судимый и не работающий житель областного центра. Мужчина вину в совершении преступления признал, позже у него был изъят пневматический пистолет.

«В отношении северянина следственным отделом отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), - комментирует Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области. - Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы до восьми лет. В отношении подозреваемого районным судом г. Мурманска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».