Мурманчанин пробежал по квартире 100 километров

Новость не для тех, кто прекратил всякую физическую активность, сидя дома, на самоизоляции. Мурманский спортсмен Максим Цыбульский пробежал в своей двухкомнатной квартире 100 километровый марафон. На данную пробежку у Максима ушло около 9 часов.

В мае мужчина должен был участвовать в забеге «Elton Ultra» на 201 километр , но из-за пандемии соревнования перенесли. Чтобы не терять форму и при этом соблюсти режим самоизоляции, Максим пробежал 100 километров по своей квартире. Жена и дети его при этом поддержали.

Отметим, что соседи на спортсмена не жаловались, вероятно, привыкли к увлечению Цыбульского.

Во время домашнего марафона приходилось делать небольшие паузы на перекус. Установить расстояние и время помог специальный гаджет, он же показал, что за время забега были потеряны почти два килограмма веса.

Друзья спортсмена шутят, что следующей целью Максима станет забег по подъезду на Эльбрус.