Мурманчанин Руслан Тулупов оказался в эпицентре песчаной бури

Видео с места событий он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Буря настигла его на Серебрянской трассе, около ветропарка. Кадры, сделанные очевидцем, напоминают съёмки конца света: стена из песка и мелких камней буквально закрыла собой горизонт. Такое буйство природы на севере автор видео видел впервые, машину, в которой находился северянин, качало из стороны в сторону.

Действительно, такие явления характерны больше для Австралии, но никак не для Заполярья.