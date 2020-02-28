Мурманчанин встретил в черте города куропатку

Птица в течение нескольких минут позировала и не улетала. Кадрами оператор-любитель поделился в социальных сетях. Такая сьёмка действительно большая удача, куропатки обычно очень пугливы и при малейшем подозрении на опасность улетают прочь.

Возможно, причина такой смелости кроется в начавшемся брачном периоде. Как раз в феврале самцы куропатки активизируются. Они выбирают участки для будущих гнёзд. Начинают токовать.

К слову, основную часть года птицы держатся группами, небольшими стаями. Летать куропатки не любят. Основное время проводят на земле.