День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.20 19:30
Мурманчанин Вячеслав Стуйтэ поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за ежедневный труд и бдительность на дорогах
Северянин пояснил, что дорожные полицейские остановили его автомобиль для проверки документов. Помимо рядовой процедуры они ответили на все вопросы по теме ПДД, которые интересовали Вячеслава.
Стражи правопорядка рассказали автолюбителю о видах и способах мошенничества и передали ему профилактические буклеты. По признанию мурманчанина, они проявили профессионализм и ответственный подход к выполнению своих служебных обязанностей.
Вячеслав Стуйтэ: «Выражаю большую благодарность сотрудникам ГИБДД, которые, несмотря на погодные условия и то, что в стране у нас творится, на коронавирус этот, выполняют свои обязанности. Большое им спасибо».
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