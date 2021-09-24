Мурманчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы в соцсетях

Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Мурманска, который комментируя новости в социальной сети «ВКонтакте», призывал к террористической деятельности. Свою вину мужчина признал, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Алена Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Осужденный, используя свою интернет-страницу в социальной сети «ВКонтакте», под публикациями новостных интернет-сообществ о политической ситуации в стране разместил в открытом доступе свои комментарии, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Расследованием занималось УФСБ России по МО»