Мурманчанину-наёмнику из отряда «Азов» грозят семь лет

В Мурманской области Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в участии в вооружённых конфликтах на территории Украины в качестве наёмника.

Следователи уже установили, что нарушитель пересёк границу государства в начале апреля 2014 года. После этого он вступил в ряды вооружённого формирования - батальон «Азов», который принимал участие в сражениях на территории Донецкой и Луганской областях. Находясь в рядах подразделения, житель Мурманской области активно пропагандировал и придерживался национал-социалистических идей, а так же получал довольствие, амуницию, боеприпасы, огнестрельное оружие и регулярное денежное вознаграждение. По оценкам следователей, общая сумма составила более 920 тысяч рублей.

Следователи уже провели обыск в квартире подозреваемого, изъяли важные документы и вещественные доказательства.

- Следственным управлением Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона по признакам преступления, предусмотренным статьёй 395 Уголовного кодекса РФ, как наёмничество, участие лица в вооруженном формировании на территории иностранного государства за денежное вознаграждение, - комментирует Илья Волок, следователь по особо важным делам СУ СКР России по Мурманской области. - Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, то есть это преступление отнесено законом к категории тяжких.