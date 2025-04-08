Мурманчанину, стрелявшему с крыши здания на Кольском проспекте в Мурманске, предъявлено обвинение

Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство.

В настоящее время обвиняемый в тяжёлом состоянии находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия.

В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе баллистические, генетические, медицинские, допрашиваются свидетели, продолжается всестороннее изучение личности обвиняемого.

Напомним, 30 марта мужчина открыл хаотичную стрельбу с крыши своего дома на Кольском проспекте, 10. По словам мамы нарушителя правопорядка, его уже задерживала полиция, а суд отправлял на принудительное психиатрическое лечение. И тем не мнее подозреваемый легально, то есть, имея лицензию на руках, хранил дома две единицы оружия. Этим фактом уже заинтересовалась прокуратура.