Мурманчанка Мария Корчак стала «Красой Севера России»

Такой титул девушка получила по итогам участия в национальном фестивале красоты и таланта в Сочи.

Он собрал победительниц региональных конкурсов красоты из разных уголков страны. Девушки приняли участие в трёх этапах, во время которых они продемонстрировали свои таланты, интеллект и национальный костюм. Мурманскую область на этом «соревновании» представила 19-летняя мурманчанка Мария Корчак. Она уже принимала участие в конкурсе «Краса Заполярья» в 2018 году и стала «Юной Красой Заполярья». Кроме того, она обладает титулом «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс-фитнес».

О себе Мария написала, что учится на 4-ом курсе по специальности «Парикмахерское искусство». На протяжении 10 лет занималась танцами, по окончании спортивной школы получила диплом и 1-й взрослый разряд по фитнесс-аэробике. Свободное время участница посвящает семье, на выходных старается порадовать родных новыми рецептами сладостей или выпечки.

В детстве часто гостила у бабушки в Норвегии, именно поэтому решила изучать норвежский язык. Также любит ходить в кино и театр, писать стихи и проводить время с друзьями.

По итогам конкурса Мария Корчак вышла в финал и стала «Красой Севера России».