Мурманчанка предлагает разводить рыбу в городских озёрах и проводить соревнования по спортивной рыбалке

Глава администрации Мурманска провёл личный приём граждан по личным вопросам и просьбам. Традиционно, чаще всего горожане обращаются к Андрею Сысоеву за помощью в решении коммунальных проблем.

А вот мурманчанка Александра Шомполова пришла к главе администрации не только с жалобами, но и со своим предложением. Побывав на отдыхе в Германии, она сильно была вдохновлена местной достопримечательностью – озером с огромным количеством рыб. Мурманчанка считает, что и в нашем городе такое тоже возможно сделать.

- А почему бы не почистить наши озёра, пока есть такая возможность. Вычистить всё, пустить туда мальков выпустят, а потом можно устраивать всероссийские соревнования, - говорит Александра Шомполова, мурманчанка. – Пусть ловят и выпускают, а самое главное, что на всю Россию прославимся.

Также горожанка обратилась к главе администрации с просьбой облагородить детскую площадку на улице Старостина, посадить там деревья, поставить скамеечки для отдыхающих. И призналась: «Готова посодействовать в посадках».

Андрей Иванович ежемесячно проводит такие встречи. Личный диалог с горожанами помогает лучше понять проблемы мурманчан и выявить болевые точки города.

- Я считаю, что большое количество обращение граждан – это доверие к власти. Они знают, что могут прийти к нам и решить свой вопрос, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Подобные встречи уже стали доброй традицией. Обратиться за помощью можно, направив заявление по электронной почте или написать его лично в администрации города.