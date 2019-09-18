Мурманчанка примет участие в конкурсе «Miss United Continents 2019»

28 сентября в Эквадоре состоится финал конкурса «Miss United Continents 2019». Россию на нем представит победительница проекта «Краса Заполярья» жительница Мурманска Екатерина Агапова.

Для участия в конкурсе Екатерина сделала видео визитку, на кадрах она предстает в саамком костюме и рассказывает о Кольском полуострове. Перед поездкой в Эквадор девушка долгое время готовилась, училась не только танцевать, восхитительно выглядеть перед камерами и дефилировать по сцене, но и подтянула знания испанского языка. Напомним, Екатерина Агапова в 2018 году выиграла в конкурсе «Краса Заполярья», а позже заняла 4-ое место на всероссийском конкурсе красоты. Результаты «Miss United Continents 2019» станут известны в день финала 28 сентября.