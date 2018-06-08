ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Агрессия в отношениях, или Эмоциональное разрушение любви«Бизнес МЕНТ» породил «Правосудие по-мурмански»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»08.06.18 19:30

Мурманчанка решила служить Мельпомене

Финалистка конкурса «Живая классика», мурманчанка Варвара Яковлева решила  поступать в театральный институт. Своими впечатлениями о конкурсе она поделилась со съёмочной группой «Арктик-ТВ».

В эти дни выпускники школ сдают ЕГЭ. Впереди один из самых сложных - литература. Взрослые часто сетуют, что современные  дети не хотят читать. И для того, чтобы привить им любовь к книгам, у педагогов есть свои секреты. Иногда результаты превосходят даже самые смелые ожидания.

Мурманчанка Варя Яковлева, недавняя финалистка  конкурса чтецов «Живая классика», который проходил в международном детском центре «Артек». Она увлеклась литературой благодаря учителю, с которой встретилась в 11 классе.

София Стельмах и посоветовала девочке принять участие в конкурсе. Начались долгие дни подготовки. Помогали Варе и наставники из театральной студии, где она училась актерскому мастерству.

- В начале года, когда я спросила, кто будет сдавать мой предмет, Варя нерешительно сказала, что она будет сдавать, так как ей это нужно для поступления, - рассказывает София Стельмах,  учитель литературы школы № 31. -  Но особой заинтересованности у неё не было. Но потом, в процессе подготовки, я увидела, что девочка эмоциональная, живая, талантливая. И когда пришло положение о конкурсе, у нас даже сомнений не было - Варя будет участвовать.

Конкурс стал для девушки настоящим прорывом, она побывала в Артеке, что для многих её сверстников остается мечтой. Варя познакомилась с мастерами театра и кино, подружилась с талантливыми ребятами из других регионов страны.

- Там прекрасные ребята. Они все открытые, добрые, отзывчивые, с ними было приятно общаться,  - делится своими впечатлениями  Варя Яковлева, финалистка конкурса «Живая классика». - На финал вышли 4 тысячи человек. В жюри у нас были Андрей Соколов, Елена Захарова, но больше всего я боялась Заславского - ректора ГИТИСа. Но он мне поставил десятку.

После «Артека» Варя приняла участие в суперфинале конкурса чтецов  в Москве на Красной площади. И, несмотря на то, что победить  не удалось, юная северянка достойно представила Мурманскую область. Но самое главное, благодаря такому испытанию Варя окончательно утвердилась в выборе профессии - она мечтает поступить на актерский факультет и посвятить свою жизнь служению Мельпомене.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаО «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 429 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
08.06.18 19:24
Весьма важный вопрос решают местные парламентарии из числа депутатов соответствующего профильного комитета органа законодательной власти региона, чиновники профильных министерств Правительства МО, зам
Комментарий к новости:О «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
Юляша - Буракаша из Простоквашино.
08.06.18 13:56
А депутаты Совета депутатов ("горячо любимые" мурманчанами), те же замы Пряникова, Белошеев и Морарь ТОЖЕ СВОИМИ СИЛАМИ ВЫПОЛНЯЮТ РЕМОНТ В СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТАХ?! Облачаются в робу и вперед мазать, клеи
Комментарий к новости:Малыши вернутся в обновленный детский сад
Афанасий
07.06.18 20:53
человек потерял интуицию.
Комментарий к новости:Страдания начальника отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александра Ермолина дорогого стоят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:45Городские хроники (12+)03:30Новости. Информационная программа.04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук оказался выше, чем снижение стоимости картофеля-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 72 копейки, доллара – почти на 86 копеек-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРаз в три года россияне смогут взять оплачиваемый день для похода по врачам. Если внесут изменения в Трудовой кодекс
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика