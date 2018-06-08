Мурманчанка решила служить Мельпомене

Финалистка конкурса «Живая классика», мурманчанка Варвара Яковлева решила поступать в театральный институт. Своими впечатлениями о конкурсе она поделилась со съёмочной группой «Арктик-ТВ».

В эти дни выпускники школ сдают ЕГЭ. Впереди один из самых сложных - литература. Взрослые часто сетуют, что современные дети не хотят читать. И для того, чтобы привить им любовь к книгам, у педагогов есть свои секреты. Иногда результаты превосходят даже самые смелые ожидания.

Мурманчанка Варя Яковлева, недавняя финалистка конкурса чтецов «Живая классика», который проходил в международном детском центре «Артек». Она увлеклась литературой благодаря учителю, с которой встретилась в 11 классе.

София Стельмах и посоветовала девочке принять участие в конкурсе. Начались долгие дни подготовки. Помогали Варе и наставники из театральной студии, где она училась актерскому мастерству.

- В начале года, когда я спросила, кто будет сдавать мой предмет, Варя нерешительно сказала, что она будет сдавать, так как ей это нужно для поступления, - рассказывает София Стельмах, учитель литературы школы № 31. - Но особой заинтересованности у неё не было. Но потом, в процессе подготовки, я увидела, что девочка эмоциональная, живая, талантливая. И когда пришло положение о конкурсе, у нас даже сомнений не было - Варя будет участвовать.

Конкурс стал для девушки настоящим прорывом, она побывала в Артеке, что для многих её сверстников остается мечтой. Варя познакомилась с мастерами театра и кино, подружилась с талантливыми ребятами из других регионов страны.

- Там прекрасные ребята. Они все открытые, добрые, отзывчивые, с ними было приятно общаться, - делится своими впечатлениями Варя Яковлева, финалистка конкурса «Живая классика». - На финал вышли 4 тысячи человек. В жюри у нас были Андрей Соколов, Елена Захарова, но больше всего я боялась Заславского - ректора ГИТИСа. Но он мне поставил десятку.

После «Артека» Варя приняла участие в суперфинале конкурса чтецов в Москве на Красной площади. И, несмотря на то, что победить не удалось, юная северянка достойно представила Мурманскую область. Но самое главное, благодаря такому испытанию Варя окончательно утвердилась в выборе профессии - она мечтает поступить на актерский факультет и посвятить свою жизнь служению Мельпомене.