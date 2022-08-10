Мурманчанка сняла на видео в Белом море игры белух с детёнышами

Во Всемирной паутине опубликовали ещё одно любопытное видео. В районе Соловецких островов жительница Мурманска Наталья Раевская сняла белух.

Во Всемирной паутине опубликовали ещё одно любопытное видео. В районе Соловецких островов жительница Мурманска Наталья Раевская сняла белух.

Наталья известна своей волонтёрской работой по спасению птиц. Она одна из немногих в регионе, кто лечит, а после выпускает на волю пернатых. Но на отдыхе, во время отпуска, ей удалось запечатлеть поистине увлекающий процесс: зубатые киты из семейства нарваловых – белухи игрались с детёнышами.

Понаблюдать за этими особями можно в Белом, Беринговом, Балтийском, Охотском и даже в Баренцевом море.