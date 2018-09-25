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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.18 19:30

Мурманчанка спасла от беды многих земляков

Опасную для жизни остановку общественного транспорта ликвидировали в Мурманске благодаря обращению в местную газету бдительной северянки. Много лет пенсионеры опасались ожидать здесь на подъезжающий транспорт.

Людмила Фелюгина всю жизнь прожила в столице Заполярья,  какое-то время она работала в редакции газеты «Вечерний Мурманск».  Сейчас женщина на заслуженном отдыхе, однако, состояния полного спокойствия и умиротворения так и не достигла. Тут и там она замечает недочёты и, в отличие от многих соотечественников, не стесняется сообщать об этом коммунальщикам и общественности. В этот раз внимание мурманчанки привлекла остановка возле поликлиники № 4. Бетонные плиты, которые лежали в основании  посадочной площадки, местами разрушились, а арматура  опасно торчала над ними.

- Я себя чувствовала дежурной по этой остановке, потому что я спускалась вниз с этого пандуса и всех предупреждала о том, что там торчит арматура, - рассказывает Людмила Фелюгина, мурманчанка. - Мне самой было страшно. У меня очень богатое воображение. Поэтому я представляла себе, как можно каблучком зацепиться, споткнуться…

Бдительная горожанка  не стала ждать пока городские службы заметят и починят остановку, а решила действовать сама: написала в газету, где прежде работала курьером. Получив жалобу от женщины, главный редактор Виктор Хабаров, который является и депутатом городского Совета, отреагировал оперативно. Он приехал на место, оценил ситуацию, принял решение, что необходимо срочно устранять  эти дефекты.

Работники уже демонтировали плиты, которые прежде выполняли роль посадочной площадки, подготовили территорию под асфальтирование.  А вот на крытый павильон для ожидания общественного транспорта пока рассчитывать не стоит.

- Замена павильонов у нас идёт по программе, мы их меняем  исходя из утверждённого плана и выделенных средств, - поясняет Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – В этом году у нас в плане 47 остановок, более 40 мы уже заменили, работа продолжается.

Директор УДХ признается, что о проблеме с плитами знали и раньше, вот только руки не доходили.

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