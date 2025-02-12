Мурманчанка стала готовиться к 8 Марта заранее, совершив четыре кражи дорогого парфюма из магазина

В Мурманске полицейские задержали подозреваемую в серии краж дорогого парфюма из магазина косметики в центре города.

Изучив записи с камер наблюдения, оперативники пришли к выводу, что женщина совершила не менее четырёх хищений в разное время.

Правоохранителям довольно быстро удалось установить её личность. Нарушительницей оказалась 42-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражи.

Всю похищенную парфюмерию она продала, а деньги потратила на личные нужды.

Теперь подозреваемой грозит до 2-х лет лишения свободы.