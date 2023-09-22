Мурманчанка тайком приоделась в магазине, теперь её ждёт тюремная роба

Мурманские полицейские задержали подозреваемую в краже из магазина одежды расположенного в одном из крупных торговых центров города.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, и определили, что к хищению имущества, общей стоимостью около 5 тысяч рублей причастна одна из посетительниц

Женщина на протяжении долгого времени складывала товар в тележку, затем, пройдя ненадолго в примерочную, покинула помещение торговой точки, беспрепятственно миновав кассовую зону.

Полицейские установили и задержали 46-летнюю безработную, которая ранее уже была судима за кражу. Мурманчанка призналась в хищении вещей.

Теперь подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.