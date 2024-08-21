Мурманчанка ухаживает за раненым горностаем

Вначале недели зверёк прибился к местной жительнице, которая не смогла пройти мимо страдающего животного.

За больным горностаем ухаживает орнитолог Анталья Раевская, у которой на попечении уже несколько птиц. К ним добавился и покусанный горностай.

У малыша успел образоваться на голове абсцесс. Место загноения промыли, сейчас зверек проходит курс лечения.