Мурманчанка умерла, так и не дождавшись перемен в своём доме

Год назад в редакцию телеканала «Арктик-ТВ» с мольбами о помощи обратились жители дома № 4 по улице Подстаницкого в Мурманске. Критическая ситуация со стеной в подъезде их дома, которая в любой момент может обрушиться, за это время только усугубилась. А одна из жительниц МКД – Татьяна Кузнецова, ушла из жизни в своей обгоревшей комнате по вине соседей коммунальной квартиры.

Коммуналки, которые согласно логике, в век цифровизации, нанотехнологий и глобальных перемен, давно должны были бы уйти в прошлое. Но они до сих пор существуют и при этом ещё и доставляют их жителям много проблем. Так, например, происходит в доме № 4 на улице Подстаницкого областного центра, где от действий некоторых нерадивых собственников, три года подмывает кирпичную несущую стену, которая, по словам жителей, в любой момент может обрушиться.

«Всегда у нас такой непорядок: ни ремонта нет, ничего не делается, - говорит Светлана Шкуро, житель дома № 4 по улице Подстаницкого. - Стала разрушаться стена, никаких конкретных мер управляющей компанией не принято. Пришли, замазали, просто сверху замазали. Все осыпается, течёт постоянно. В общем, никаких конкретных мер».

Виной всему, по словам соседей, незаконные перепланировки санузлов. Ванных комнат и душевых в этих жилых помещениях по проекту не было, однако жильцы нескольких квартир устроили себе импровизированные помывочные, где нет даже сантехнического оборудования, а вода от них течёт не в канализацию, а прямо по стенам дома.

«Законно стоит унитаз, а здесь должен был стоять только умывальник. Мыться нельзя, - говорит Светлана Ходаковская, житель дома № 4 по улице Подстаницкого. - Но дело в том, что было пять квартир, незаконно за два года в трёх квартирах сделали души. Вот эти две квартиры – шестая и четвёртая, они принципиально ничего не делают. Я приходила с отбойником, говорю, давайте мы вам хотя бы раздолбаем вот эту штуку, поменяем трубу, засыплем, уже потом мойтесь вы. Не пускают!».

Отчаявшиеся жители дома обращались в самые разные инстанции. Вероятность обрушения постоянно подмываемой стены, по их словам, подтвердили и специалисты. Только ввиду отсутствия доступа в квартиры, сделать пока ничего не удаётся. Тем временем ситуация усугубляется.

«Три года назад приходили работники БТИ, - вспоминает Светлана Ходаковская, житель дома № 4 по улице Подстаницкого. - Мне лично женщина говорила, что эта стена продержится два года, если ничего не сделается, то она рухнет. Началась зима, пошли разрушения. Мало того, нам повезло, так как на улице мороз: у нас на протяжении многих лет отвратительно плесенью пахнет из-за сырости. Стена сырая, а я на четвертом этаже живу, утром окна открываю, у меня в квартире пахнет плесенью, это уже не то, что разрушения, это уже раковая болезнь».

Несколько лет назад в одной из квартир нетрезвый житель уснул с непотушенной сигаретой, произошло возгорание. Погибли люди. В комнате по соседству жила Татьяна Кузнецова, которая в последний момент успела выскочить, схватив у двери кота. Мы встречались ней год назад, когда снимали сюжет про эту же стену. Позже женщина умерла, так и не дождавшись решения коммунальной проблемы.

«Стены в туалете всё время мокрые. Там лужа, заходишь, а там лужа. Женщина умерла, у нее всё время мокрые ноги были», - рассказывает о кошмарной жизни Светлана Ходаковская, житель дома № 4 по улице Подстаницкого.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого, дополняет рассказ соседки: «Не хочется жить в таких условиях. Здесь много детей. Некомфортно, холодно, ни тепла, ни уюта. Всегда и всё плохо!»

После нашего прошлогоднего сюжета в программе «Новости» и программы «Коммунальный детектив», посвященных этот проблеме, управляющая компания обратила внимание на этот дом и, как умела, справилась с проблемой.

«Ничего не делалось. Пришли, замазали и всё!», - говорит Светлана Шкуро, житель дома № 4 по улице Подстаницкого.

«Арктик-ТВ» попыталось найти ответы на извечные вопросы: кто виноват? что делать? Чтобы прояснить ситуацию редакция обратились к руководителю Государственной жилищной инспекции.

«В данный момент мне пришли материалы, ведётся проверка, насколько законно там вообще люди проживают, - поясняет Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области. - Была попытка проверить перепланировку, на которую пожаловались мурманчане, потому что там вопиющий случай – слив воды идет просто на пол. Мы туда не попали, нам никто не открыл. Мы будем предпринимать ещё попытки доступа в эти квартиры».

Пока исправить ситуацию с незаконными перепланировками не удастся, добропорядочные жители дома и их маленькие дети будут вынуждены дышать сыростью, в которой с молниеносной скоростью растёт плесень. А ведь стена продолжает мокнуть и может обвалиться. Люди все ещё надеются, что благодаря журналистам на их беду обратят внимание власти и помогут.