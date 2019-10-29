Новый губернатор формирует новое правительство30 октября в Мурманске завоет сирена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.19 19:30

Мурманчанка умерла, так и не дождавшись перемен в своём доме

Год назад в редакцию телеканала «Арктик-ТВ» с мольбами о помощи обратились жители дома № 4 по улице Подстаницкого в Мурманске. Критическая ситуация со стеной в подъезде их дома, которая в любой момент может обрушиться, за это время только усугубилась. А одна из жительниц МКД – Татьяна Кузнецова, ушла из жизни в своей обгоревшей комнате по вине соседей коммунальной квартиры.

Коммуналки, которые согласно логике, в век цифровизации, нанотехнологий и глобальных перемен, давно должны были бы уйти в прошлое. Но они  до сих пор существуют и при этом ещё и доставляют их жителям много проблем. Так, например, происходит в доме № 4 на улице Подстаницкого областного центра, где от действий некоторых нерадивых собственников, три года подмывает кирпичную несущую стену, которая, по словам жителей, в любой момент может обрушиться.

«Всегда у нас такой непорядок: ни ремонта нет, ничего не делается, - говорит Светлана Шкуро,  житель дома № 4 по улице Подстаницкого. - Стала разрушаться стена, никаких конкретных мер управляющей компанией не принято. Пришли, замазали, просто сверху замазали. Все осыпается, течёт постоянно. В общем, никаких конкретных мер».

Виной всему, по словам соседей, незаконные перепланировки санузлов. Ванных комнат и душевых в этих жилых помещениях по проекту не было, однако жильцы нескольких квартир устроили себе импровизированные помывочные, где нет даже сантехнического оборудования, а вода от них течёт не в канализацию, а прямо по стенам дома. 

«Законно стоит унитаз, а здесь должен был стоять только умывальник. Мыться нельзя, - говорит Светлана Ходаковская,  житель дома № 4 по улице Подстаницкого. - Но дело в том, что было пять квартир, незаконно за два года в трёх квартирах сделали души. Вот эти две квартиры – шестая и четвёртая, они принципиально ничего не делают. Я приходила с отбойником, говорю, давайте мы вам хотя бы раздолбаем вот эту штуку, поменяем трубу, засыплем, уже потом мойтесь вы. Не пускают!».

Отчаявшиеся жители дома обращались в самые разные инстанции. Вероятность обрушения постоянно подмываемой стены, по их словам, подтвердили и специалисты. Только ввиду отсутствия доступа в квартиры, сделать пока ничего не удаётся. Тем временем ситуация усугубляется.

«Три года назад приходили работники БТИ, - вспоминает  Светлана Ходаковская,  житель дома № 4 по улице Подстаницкого. - Мне лично женщина говорила, что эта стена продержится два года, если ничего не сделается, то она рухнет. Началась зима, пошли разрушения. Мало того, нам повезло, так как на улице мороз: у нас на протяжении многих лет отвратительно плесенью пахнет из-за сырости. Стена сырая, а я на четвертом этаже живу, утром окна открываю, у меня в квартире пахнет плесенью, это уже не то, что разрушения, это уже раковая болезнь».

Несколько лет назад в одной из квартир нетрезвый житель уснул с непотушенной сигаретой, произошло возгорание. Погибли люди. В комнате по соседству жила Татьяна Кузнецова, которая  в последний момент успела выскочить, схватив у двери кота. Мы встречались ней год назад, когда снимали сюжет про эту же стену. Позже женщина умерла, так и не дождавшись решения коммунальной проблемы.

«Стены в туалете всё время мокрые. Там лужа, заходишь, а там лужа. Женщина умерла, у нее всё время мокрые ноги были», - рассказывает о кошмарной жизни Светлана Ходаковская,  житель дома № 4 по улице Подстаницкого.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого, дополняет рассказ соседки: «Не хочется жить в таких условиях. Здесь много детей. Некомфортно, холодно, ни тепла, ни уюта. Всегда и всё плохо!»

После нашего прошлогоднего сюжета в программе «Новости» и программы «Коммунальный детектив», посвященных этот проблеме, управляющая компания обратила внимание на этот дом и, как умела, справилась с проблемой.

«Ничего не делалось. Пришли, замазали и всё!», - говорит Светлана Шкуро, житель дома № 4 по улице Подстаницкого.

«Арктик-ТВ» попыталось найти ответы на извечные вопросы: кто виноват? что делать? Чтобы прояснить ситуацию редакция обратились к руководителю Государственной жилищной инспекции.

«В данный момент мне пришли материалы, ведётся проверка, насколько законно там вообще люди проживают, - поясняет Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области. - Была попытка проверить перепланировку, на которую пожаловались мурманчане, потому что там вопиющий случай – слив воды идет просто на пол. Мы туда не попали, нам никто не открыл. Мы будем предпринимать ещё попытки доступа в эти квартиры».

Пока исправить ситуацию с незаконными перепланировками не удастся, добропорядочные жители дома и их маленькие дети будут вынуждены дышать сыростью, в которой  с молниеносной скоростью растёт плесень. А ведь стена продолжает мокнуть и может обвалиться. Люди все ещё надеются, что благодаря журналистам на их беду обратят внимание власти  и помогут.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЭкология - главный инструмент в большой мировой политике ХХI века - академик Алексей Арбатов
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Банды». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСредний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%-PRO ВалютуКурс доллара теряет почти 4 копейки, евро дешевеет на 6 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 247 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика