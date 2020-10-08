Мурманчанка Виктория Короткова продвигает заполярный туризм среди соотечественников

Девушка участвует во всероссийском конкурсе, представляя свою компанию «Лаппи-тур»

Видеоролик под названием «Почувствуй нашу Лапландию!» стал лучшим по северо-западу на Всероссийском фестивале-конкурсе «Диво России» в номинации «Туристские маршруты и экскурсии».

Зрители и эксперты конкурса в трехминутном ролике знакомятся с природой заполярного края, красотами Мурманска, снятыми с высоты птичьего полёта, а также основными направлениями туризма в нашем регионе. Эта работа обошла даже презентацию «Дворы Санкт-Петербурга».

Теперь Виктория представит наш регион в финале Всероссийского конкурса.