День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.20 19:30
Мурманчанка во время ссоры кухонным ножом убила своего знакомого
Кровавое убийство подозреваемая попыталась замаскировать, сказав следователям, что смертельную рану мужчине нанесли неизвестные в подъезде дома. Но криминалисты быстро установили реальную картину дела.
На начальном этапе расследования женщина призвала свою вину, пояснив, что причиной совершённого поступка послужил конфликт на почве ревности со стороны потерпевшего. Как и во многих других подобных случаях, участники перепалки находились в стоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело с направлено в суд для рассмотрения по существу.
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