Мурманчанка выпала из окна квартиры на 8 этаже

В Мурманске в доме номер 24 на по Кольскому проспекту из окна восьмого этажа выпала девушка 2005 года рождения.

Несовершеннолетняя выпала из окна квартиры, в которой проживала, сообщили в следственном комитете региона. На момент приезда скорой помощи девушка была жива. Она отправлена в одну из больниц города.

Следственный отдел проводит доследственную проверку. Специалисты осматривают место происшествия.