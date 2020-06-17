Мурманчанкой, владелицей «резиновой квартиры», заинтересовались силовики

Сотрудники Мурманского УФСБ задержали в областном центре местную жительницу, которая помогала иностранным гражданам получить фиктивную регистрацию на территории региона.

У представителей органов правопорядка есть основания предполагать, что женщина действовала не одна, а в составе организованной преступной группы.

Юлия Маркова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех сообщников подозреваемой, а также обстоятельств совершения указанного противоправного деяния».