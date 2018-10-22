КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВПомогите Сонечке услышать мир!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.18 19:30

«Мурманцы» - роман о людях, живших в былом, почти забытом Мурманске

Известный в столице Заполярья писатель Дмитрий Коржов, получил полумиллионный грант на переиздание произведения «Мурманцы», романа-трилогии о людях, живших в былом, почти забытом Мурманске. Главный герой произведения - один из первых офицеров подводников лейтенант Алексей Кольцов, который лицом к лицу столкнется с гражданской войной, трагическим противостоянием «красных» и «белых». Первая часть трилогии вышла в свет в 2008 году, огромным, по масштабам региона, тиражом - три тысячи. Автор Дмитрий Коржов вспоминает, что это был настоящий риск.

Дмитрий Коржов, писатель, автор романа-трилогии «Мурманцы»: «Если бы книга не вызвала интереса и не продавалась бы, то мы прогорели просто. Я и так залез в долги и прочее. Но она продалась очень хорошо, потому что мы примерно за 4 месяца вернули те деньги, которые были затрачены на производство».

По словам писателя, работа над первой частью была самой напряженной: нужно было проникнуться атмосферой переломной эпохи, поднять архивные материалы, и главное, понять их. Прочувствовать истории несгибаемых людей. Идея написать продолжение пришла внезапно, после вопроса литературного критика Людмилы Пантелеевой.

Вторая часть произведения посвящена войне. Мурманск, сожжённый на три четверти, выстоял, но какой ценой. Страшно представить, но люди, которые разгружали в порту суда, видели, как горят их дома и никто не бежал. Выстояли. В заключительной части трилогии показан Мурманск в 60-е. Сам автор называет свою книгу волшебной, будто бы угодной самому Господу. И грант в полмиллиона рублей Дмитрий Валерьевич, тоже относит к «волшебству». Полученные деньги он направит на переиздание своего романа.

Дмитрий Коржов, писатель, автор романа-трилогии «Мурманцы»: «Ведь есть проблема: некоторые люди, купив первую книгу, вторую-третью по какой то причине не купили. Очень важно, чтобы три книги были в одной. Это упрощает взаимосвязь книги с читателем, писателя с читателем»

Автор трилогии не сомневается это новый этап в истории литературы Заполярья. До этого момента не переиздавали даже произведения классика мурманской поэзии - Колычева. Сейчас иллюстратор работает над дизайном книги, Дмитрий Коржов говорит, что уже к концу декабря этого года 500 экземпляров романа будут готовы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Кулакова Анастасия Александровна
22.10.18 18:00
Добрый день. Разберитесь пожалуйста с возникшей ситуацией. В Мурманске по адресу проспект Кирова, дом 26 кв.62 (3 подъезд). С самого начала отопительного сезона, я неоднократно звонила по тел.89210301
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ирина
20.10.18 16:59
Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, обязана ли УК следить за незаконными постройками и пристройками внутри помещений цокольного этажа МКД, выделенного по проекту под паркоместа? Магазин и кафе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Сергей Максимчук
20.10.18 15:29
Уважаемый телеканал!!! Уберите кадры с моим изображением из вашего грязного интервью! Если вы воруете чужие ролики для своих репортажей, то может и репортажи ваши фейк?
Комментарий к новости:Собачий «Освенцим» - 86 породистых собак освободили из заточения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 51 копейку, евро - вырос на 5-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 октября-PRO Нефть и газПорт Сабетта будет отправлять газ с «Ямал СПГ» в обоих направлениях Севморпути - «НОВАТЭК»-PRO ЗаконыИностранным судам ограничат право перевозки нефти и газа в Арктике с 2019 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 308 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика