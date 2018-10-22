«Мурманцы» - роман о людях, живших в былом, почти забытом Мурманске

Известный в столице Заполярья писатель Дмитрий Коржов, получил полумиллионный грант на переиздание произведения «Мурманцы», романа-трилогии о людях, живших в былом, почти забытом Мурманске. Главный герой произведения - один из первых офицеров подводников лейтенант Алексей Кольцов, который лицом к лицу столкнется с гражданской войной, трагическим противостоянием «красных» и «белых». Первая часть трилогии вышла в свет в 2008 году, огромным, по масштабам региона, тиражом - три тысячи. Автор Дмитрий Коржов вспоминает, что это был настоящий риск.

Дмитрий Коржов, писатель, автор романа-трилогии «Мурманцы»: «Если бы книга не вызвала интереса и не продавалась бы, то мы прогорели просто. Я и так залез в долги и прочее. Но она продалась очень хорошо, потому что мы примерно за 4 месяца вернули те деньги, которые были затрачены на производство».

По словам писателя, работа над первой частью была самой напряженной: нужно было проникнуться атмосферой переломной эпохи, поднять архивные материалы, и главное, понять их. Прочувствовать истории несгибаемых людей. Идея написать продолжение пришла внезапно, после вопроса литературного критика Людмилы Пантелеевой.

Вторая часть произведения посвящена войне. Мурманск, сожжённый на три четверти, выстоял, но какой ценой. Страшно представить, но люди, которые разгружали в порту суда, видели, как горят их дома и никто не бежал. Выстояли. В заключительной части трилогии показан Мурманск в 60-е. Сам автор называет свою книгу волшебной, будто бы угодной самому Господу. И грант в полмиллиона рублей Дмитрий Валерьевич, тоже относит к «волшебству». Полученные деньги он направит на переиздание своего романа.

Дмитрий Коржов, писатель, автор романа-трилогии «Мурманцы»: «Ведь есть проблема: некоторые люди, купив первую книгу, вторую-третью по какой то причине не купили. Очень важно, чтобы три книги были в одной. Это упрощает взаимосвязь книги с читателем, писателя с читателем»

Автор трилогии не сомневается это новый этап в истории литературы Заполярья. До этого момента не переиздавали даже произведения классика мурманской поэзии - Колычева. Сейчас иллюстратор работает над дизайном книги, Дмитрий Коржов говорит, что уже к концу декабря этого года 500 экземпляров романа будут готовы.