«Мурманэнергосбыт» порадует северян перерасчётом

Жители 350 домов в 10 населённых пунктах области получат квитанции с корректировками «Мурманэнергосбыта». Это ежегодный перерасчёт для домов, в которых установлены теплосчётчики. Энергетики сравнивают, какой нормативный объём тепла граждане оплатили за год, с фактически показаниями приборов учёта. Одних жителей ожидают доначисления, других - довольно крупные возвраты средств. Суммы будут отражены в счетах за март.