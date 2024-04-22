«Мурманэнергосбыт» вошёл в национальный проект «Производительность труда»

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций здесь займутся оптимизацией процессов аварийно-восстановительных работ. На предприятие состоялось стартовое совещание с участием сотрудников компании, представителей РЦК и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

АО «Мурманэнергосбыт» - крупнейшее ресурсоснабжающее предприятий Мурманской области. Оно объединяет под своим началом 49 котельных, которые обеспечивают теплом и горячей водой жителей в 25 муниципалитетах региона. В условиях Крайнего севера и короткого межотопительного периода особое внимание здесь уделяется скорости и качеству проведения аварийно-восстановительных работ. Бережливое производство, наряду с автоматизацией и модернизацией, позволит повысить уровень надёжности теплоснабжения.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Мы разложим весь операционный процесс на малые задачи и однозначно выйдем на повышение производительности труда».

Татьяна Лящук, первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Пятнадцать предприятий нашего региона уже приняли участие в мероприятиях по повышению производительности труда, из них десять проектов реализованы при поддержке экспертов Регионального центра развития компетенций».