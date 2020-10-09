ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Путь к успеху, или Просчитанное движение к своей мечтеПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Тайны великой войны» раскрывает митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.20 19:30

«MURMANИСTИКА» - конь на пляже и движ под мостом

Фестиваль городской среды «Мурманистика» в самом разгаре.

Талантливые студенты из разных уголков страны создают интересные проекты на базе Мурманского арктического государственного университета. В скором времени некоторые работы украсят наш город-герой.

Студентка Анна Васильева приехала на фестиваль «MURMANИСTИКА» из Санкт-Петербурга. На площадке МАГУ она вместе с подругой создаёт двухметровую деревянную скульптуру коня. Её установят в Мурманске на пляже недалеко от Авторынка.

Анна Васильева, участница фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»: «Мы решили не пытаться сгладить или закрыть это место, а привнести стилистику и эстетику металла, автомобилей, сделать модным местом. А конь - это аллегория, как люди называют свою машину «железным конём». Там очень красивый пляж с камнями. И голова, которая из него торчит, такая мощная брутальная, хорошо туда впишется».

Ещё одним крупным проектом стала деревянная карта сопки Горелая. Её планируется установить у подножия, чтобы туристы могли ознакомиться с направлениями движения. На карте возвышенность разбита на 5 ярусов  по разным интересам и степени комфортности. Есть даже уровень для экстремалов. В будущем сопку планируют благоустроить согласно данным карты.

Каринэ Тергаспарян, участница фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»: «Поехали на территорию, делали очень большой анализ. Мы делали фотофиксацию. Провели опрос населения. Абсолютно разные категории людей нам попались, даже экстремалы. Мы успели со всеми пообщаться. Потом провели мозговой штурм, и в групповом обсуждении родилась эта идея».

А вот Софья Шевчук из Архангельска вместе с командой пока только создаёт макет зоны отдыха расположенной под Кольским мостом. Но авторы уверены, что он понравится мурманчанам и однажды будет реализован. По задумке студентов-архитекторов, площадка станет местом притяжения горожан.

Софья Шевчук, участница фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»: «Для города любой движ - это хорошо. Это заставляет задуматься не только узкий круг людей, которые погружены в эту тематику, но и власти, местных жителей, а это очень важно. И привлекать к этому студентов тоже важно, потому что они имею новые идеи и мысли».

В этом году на площадке МАГУ в рамках фестиваля городской среды собрались студенты-творцы из Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы, Великого Новгорода и Череповца. Всех их объединяет одно – желание сделать жизнь ярче и интереснее. Привнести в неё больше красоты и комфорта.

Элеонора Агаркова, доцент кафедры искусства и дизайна МАГУ: «Ребята разбились на несколько команд, команды сборные. Идёт интересный мозговой штурм. Были представлены три территории округов нашего города. И сейчас рождается некий концепт».

Илья Кузубов, эксперт фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»:  «Я думаю, что это отличное движение. Пусть прорастут все семена. И те люди, которые сюда приехали, получат необходимый опыт».

Творческий процесс завершится защитой студенческих проектов и выставкой лучших работ. Инсталляции и макеты арт-объектов будут установлены на территории студенческого кампуса арктического университета.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Депутаты-единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Ольга
07.10.20 00:14
01.11.1975г, родилась в Мурманске в 14.10. какие изменения ждут меня с октября по декабрь 2020г. *** Ольга, Вам надо зайти на страничку Сергея Згазинского в соцсеи "ВКонтакте", там есть раздел, где
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог «Арктик-ТВ» отвечает на вопросы телезрителей
Ольга
06.10.20 22:15
В парке на просп. Героев-североморцев вообще нет освещения, особенно как идти к Сбербанку, около дома № 62 по просп. Героев-североморцев. Куда надо писать,чтобы поставили хотя бы несколько фонарей? *
Комментарий к новости:Будут деньги - будет свет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)01:00«Удивительные люди». Шоу талантов, 1 сезон (12+)02:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Более 40% россиян ждут резкого роста цен в ближайший месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 98 копеек, доллар потерял почти 89 копеек-PRO Энергетику (18+)Компания «Россети Северо-Запад» вложила 507 млн рублей в ремонт электросетевого комплекса Мурманской области в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Процесс госрегистрации компаний становится проще: с 25 ноября будут действовать новые формы документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика