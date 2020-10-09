«MURMANИСTИКА» - конь на пляже и движ под мостом

Фестиваль городской среды «Мурманистика» в самом разгаре.

Талантливые студенты из разных уголков страны создают интересные проекты на базе Мурманского арктического государственного университета. В скором времени некоторые работы украсят наш город-герой.

Студентка Анна Васильева приехала на фестиваль «MURMANИСTИКА» из Санкт-Петербурга. На площадке МАГУ она вместе с подругой создаёт двухметровую деревянную скульптуру коня. Её установят в Мурманске на пляже недалеко от Авторынка.

Анна Васильева, участница фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»: «Мы решили не пытаться сгладить или закрыть это место, а привнести стилистику и эстетику металла, автомобилей, сделать модным местом. А конь - это аллегория, как люди называют свою машину «железным конём». Там очень красивый пляж с камнями. И голова, которая из него торчит, такая мощная брутальная, хорошо туда впишется».

Ещё одним крупным проектом стала деревянная карта сопки Горелая. Её планируется установить у подножия, чтобы туристы могли ознакомиться с направлениями движения. На карте возвышенность разбита на 5 ярусов по разным интересам и степени комфортности. Есть даже уровень для экстремалов. В будущем сопку планируют благоустроить согласно данным карты.

Каринэ Тергаспарян, участница фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»: «Поехали на территорию, делали очень большой анализ. Мы делали фотофиксацию. Провели опрос населения. Абсолютно разные категории людей нам попались, даже экстремалы. Мы успели со всеми пообщаться. Потом провели мозговой штурм, и в групповом обсуждении родилась эта идея».

А вот Софья Шевчук из Архангельска вместе с командой пока только создаёт макет зоны отдыха расположенной под Кольским мостом. Но авторы уверены, что он понравится мурманчанам и однажды будет реализован. По задумке студентов-архитекторов, площадка станет местом притяжения горожан.

Софья Шевчук, участница фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»: «Для города любой движ - это хорошо. Это заставляет задуматься не только узкий круг людей, которые погружены в эту тематику, но и власти, местных жителей, а это очень важно. И привлекать к этому студентов тоже важно, потому что они имею новые идеи и мысли».

В этом году на площадке МАГУ в рамках фестиваля городской среды собрались студенты-творцы из Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы, Великого Новгорода и Череповца. Всех их объединяет одно – желание сделать жизнь ярче и интереснее. Привнести в неё больше красоты и комфорта.

Элеонора Агаркова, доцент кафедры искусства и дизайна МАГУ: «Ребята разбились на несколько команд, команды сборные. Идёт интересный мозговой штурм. Были представлены три территории округов нашего города. И сейчас рождается некий концепт».

Илья Кузубов, эксперт фестиваля городской среды «MURMANИСTИКА»: «Я думаю, что это отличное движение. Пусть прорастут все семена. И те люди, которые сюда приехали, получат необходимый опыт».

Творческий процесс завершится защитой студенческих проектов и выставкой лучших работ. Инсталляции и макеты арт-объектов будут установлены на территории студенческого кампуса арктического университета.