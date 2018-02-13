Мурманск - «Эльдорадо для логистических решений, связанных с добычей углеводородов в Арктике

Заместитель губернатора Мурманской области Григории Стратий встретился с генеральным директором одной из крупнейших транспортных компаний Норвегии. Якоб Столт-Нильсен приехал в Заполярье, чтобы обсудить вопросы реализации перспективных нефтегазовых проектов.

- В силу нашего географического положения, международное сотрудничество всегда было одним из основных приоритетов для нашего региона, - отметил во время встречи Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области.

По словам иностранного гостя, наш областной центр – «Эльдорадо для логистических решений, связанных с добычей углеводородов в Арктике». Нет необходимости сомневаться в словах норвежца, семья Столт-Нильсена уже четыре поколения занимается судоходством и транспортными перевозками. А сам Якоб объездил все порты, так или иначе связанные с отгрузкой нефти и газа.

В Мурманске бизнесмен презентовал возможности соей компании, при этом подчеркнул, что сколь удобно не располагались бы полезные ресурсы на суше или на море, без инфраструктурных решений успешно доставлять их потребителю не получится.