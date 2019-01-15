Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.19 19:30

«Мурманск - город чистоты», если хорошо работают управляющие компании

В рамках комплексной программы «Мурманск - город чистоты» депутат городского Совета Ирина Ускова вместе со специалистами регионального отделения ОНФ посетила с проверкой один из дворов Ленинского округа.

Двор на улице Гаджиева мало чем отличается от многих других в Мурманске. Управляющую компанию, которая следит здесь за порядком, сложно назвать безответственной. Местные  жители регулярно видят дворников, ходят по вычищенным дорожкам и не жалуются на мусорные горы. Тем не менее, проверяют коммунальщиков с такой же строгостью, как и остальных  работников этой сферы.

- Хочется отметить, что до сегодняшнего дня обращений к нам, в Народный фронт, по поводу проблем со снегом было не так много, как допустим, в прошлый и позапрошлый годы, - Роман Пономарев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера, - где-то около 15 обращений было. Поэтому мы в плановом режиме  объезжаем районы города, смотрим, как чистятся подходы к социальным объектам, территории в местах массового скопления населения.

В прошлом году только специалисты администрации Ленинского округа провели 148 плановых и внезапных проверок. По их результатам руководителям управляющих компаний были выписаны штрафы  на сумму свыше пяти миллионов рублей.

- В этом году не такая снежная зима, как в предыдущие года, поэтому по уборке снега динамика положительная, - отмечает Павел Саенко, заместитель  начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского административного округа г. Мурманска. - Хочу ещё отметить, что управляющие организации стали лучше реагировать на наши замечания.

Во дворе на улице Гаджиева участники рейда не выявили явных нарушений, но проверки продолжатся. Специалисты настроены решительно: при малейшем нарушении будут принимать серьёзные меры.

- Задумайтесь, штрафов выставили на пять миллионов! К сожалению, не все деньги возвращаются в бюджет, часть управляющих компаний не платит, - отметила Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. – С нерадивыми уже работают судебные приставы. Я хочу сказать, чтобы жители города были спокойны, не из их денег платятся штрафы, штрафы выписываются конкретно на должностное лицо компании.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Лидия
15.01.19 21:50
А что-то не написано про лидеров «свободной» прессы в Заполярье Б***р и Ф*****д? Интересно узнать, как вы их оцениваете. * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; ас. прима за штурвалом электролайнера
15.01.19 12:41
Здравствуйте, мои любимые и всегда желанные пассажиры цивилизованного ОТ, пользующиеся услугами ОА "Электротранспорт". Увидела я и мои коллеги по работе и общей борьбе за пассажиров репортаж о визите
Комментарий к новости:Общественный транспорт обновляется и преображается
Мимо проходящий
15.01.19 07:22
Современная журналистика перестала быть зеркалом, отражающим реальную жизнь общества. Сегодня она больше похожа на детскую игрушку калейдоскоп - устройство, которое состоит только не из трёх зеркальн
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Курортный роман». Художественный сериал (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 11 копеек, евро - почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 146 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика