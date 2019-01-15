«Мурманск - город чистоты», если хорошо работают управляющие компании

В рамках комплексной программы «Мурманск - город чистоты» депутат городского Совета Ирина Ускова вместе со специалистами регионального отделения ОНФ посетила с проверкой один из дворов Ленинского округа.

Двор на улице Гаджиева мало чем отличается от многих других в Мурманске. Управляющую компанию, которая следит здесь за порядком, сложно назвать безответственной. Местные жители регулярно видят дворников, ходят по вычищенным дорожкам и не жалуются на мусорные горы. Тем не менее, проверяют коммунальщиков с такой же строгостью, как и остальных работников этой сферы.

- Хочется отметить, что до сегодняшнего дня обращений к нам, в Народный фронт, по поводу проблем со снегом было не так много, как допустим, в прошлый и позапрошлый годы, - Роман Пономарев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера, - где-то около 15 обращений было. Поэтому мы в плановом режиме объезжаем районы города, смотрим, как чистятся подходы к социальным объектам, территории в местах массового скопления населения.

В прошлом году только специалисты администрации Ленинского округа провели 148 плановых и внезапных проверок. По их результатам руководителям управляющих компаний были выписаны штрафы на сумму свыше пяти миллионов рублей.

- В этом году не такая снежная зима, как в предыдущие года, поэтому по уборке снега динамика положительная, - отмечает Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского административного округа г. Мурманска. - Хочу ещё отметить, что управляющие организации стали лучше реагировать на наши замечания.

Во дворе на улице Гаджиева участники рейда не выявили явных нарушений, но проверки продолжатся. Специалисты настроены решительно: при малейшем нарушении будут принимать серьёзные меры.

- Задумайтесь, штрафов выставили на пять миллионов! К сожалению, не все деньги возвращаются в бюджет, часть управляющих компаний не платит, - отметила Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. – С нерадивыми уже работают судебные приставы. Я хочу сказать, чтобы жители города были спокойны, не из их денег платятся штрафы, штрафы выписываются конкретно на должностное лицо компании.