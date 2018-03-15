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День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.18 19:30

Мурманск - город весёлых и находчивых моряков

Команда КВН «Морская Академия» прошла в сезон Высшей лиги «Клуба весёлых и находчивых» и уже успела полюбиться московской публике. «Морская академия» - вторая команда из Мурманска, получившая приглашение Александра Маслякова в телевизионный сезон Высшей лиги. Не так давно в эфире одного из федеральных каналов состоялась трансляция 1/8 финала игры Клуба весёлых и находчивых. Особенно почётно то, что одним из зрителей игры, в которой принимали участие мурманчане, был Президент России Владимир Путин.

- Мне кажется, отрицательных моментов быть не может в принципе. Когда тебе оказывают такое доверие и тебя приглашают на игру такого уровня, мало того что тебя приглашают в Высшую лигу, ещё и сразу на такое мероприятие, здесь одна задача, мне кажется, - не подвести, - говорит Сергей Сачков, участник команды КВН «Морская академия». - Мне не стыдно за эту игру на самом деле. Я всем говорю, что мы заняли не последнее место, мы заняли пятое место.

Поддержку команде оказал Мурманский морской торговый порт.  Это предприятие регулярно поддерживает молодёжные инициативы в регионе. С 2012 года здесь работает собственный Молодёжный совет, который создает условия для развития профессиональных и творческих навыков у молодёжи. Сотрудники активно участвуют в областных и городских мероприятиях, а также организуют собственные конкурсы и праздники.

- Торговый порт был и остаётся градообразующим предприятием города Мурманска. Мы всегда поддерживали самые смелые, амбициозные и интересные проекты, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт. - КВН - это один из таких проектов. Я вообще считаю, что мы должны продвигать, давать возможность и развивать мурманскую активную молодёжь, в том числе и на федеральном уровне. Что мы и делаем.

Сотрудничество Мурманского морского торгового порта с командой КВН «Морская академия» началось год назад, когда по просьбе администрации города предприятие выделило средства для поездки ребят в Казань на игру Первой лиги КВН. С тех пор портовики поддерживают все начинания КВНщиков.

- Любая игра в Высшей лиге требует, как и любое телепроизводство,  финансовых затрат, которые ребята самостоятельно не понесли бы, - замечает Алексей Шамов, художественный руководитель команды КВН «Морская академия». - Поэтому мы можем здесь сказать только огромное человеческое спасибо торговому порту, который пошёл навстречу коллективу, помог нам организовать эту игру. Надеемся, что и в дальнейшем торговый порт будет нам помогать, за что ему большое-большое спасибо.

У «Морской академии» ещё есть все шансы пройти в ¼ финала. Все зависит от жюри, которым предстоит отобрать три наиболее яркие команды не прошедшие дальше, в их числе могут быть и представители Мурманска.

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